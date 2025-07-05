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Трамп признал, что РФ справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп в субботу, 5 июля, признал, что Россия успешно справляется с антироссийскими санкциями, и охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как профессионала. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом РФ, который состоялся 3 июля.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 5 июля, признал, что Россия успешно справляется с антироссийскими санкциями, и охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как профессионала. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом РФ, который состоялся 3 июля.

Американский президент сообщил, что возможность введения новых санкций по-прежнему сохраняется. Он добавил, что Владимир Путин, по его мнению, не в восторге от этой перспективы.

— Ему удавалось справляться с санкциями. Но это довольно жесткие санкции. Мы много говорили о санкциях. Он (президент России) понимает, что они могут последовать. Он профессионал, — сказал глава вашингтонской администрации.

Трамп также заявил, что в отношении России он проявлял больше жесткости, чем в отношении Ирана, передает ТАСС.

В рамках телефонного разговора, который состоялся 3 июля, американский лидер поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине. В ответ Путин заявил, что РФ продолжает стремиться к переговорному разрешению конфликта на Украине.

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