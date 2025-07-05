Арман Исетов стал заместителем министра иностранных дел

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Акорды 5 июля 2025 года.
«Распоряжением главы государства Исетов Арман Аскарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в официальном документе.
Арман Исетов родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления Министерства иностранных дел РК. В 1999—2004 годах работал на различных должностях в Международно-правовом департаменте МИД РК.
С 2004 по 2008 год — первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в 2008—2009 годах занимал должность начальника управления в Департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК.
В 2009 году назначен заместителем директора Международно-правового департамента МИД, а в 2012 году возглавил этот департамент. В 2018—2022 годах — первый заместитель постоянного представителя РК при ООН в Нью-Йорке.
До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с апреля 2022 года являлся послом РК в Таиланде.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет английским и турецким языками.
Также сегодня Токаев назначил новых послов в Кувейте и Бельгии. Ими стали Ержан Елекеев и Роман Василенко, соответственно.