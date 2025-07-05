Трамп признал, что Россия справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом

Ранее стало известно, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций Европейским союзом против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава решила продолжать накладывать вето на антироссийские санкции до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу компенсаций для страны.