Академик Догерти: Путин удивил Трампа своим стилем ведения диалога

Владимир Путин удивил лидера США Дональда Трампа за счет уверенного стиля ведения диалога, заявила в эфире CNN американская журналистка и академик Джилл Догерти.
«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои», — отметила Джилл Догерти.
Она добавила, что Дональд Трамп не зря удивился после разговора по телефону с президентом РФ, поскольку такой опытный политик, как российский лидер, «легко обыграл хозяина Белого дома».
Напомним, телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 3 июля. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер указал на готовность России продолжать переговоры с Украиной. Кроме того, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность обмена фильмами, которые продвигают традиционные ценности.