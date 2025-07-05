Академик Догерти: Путин удивил Трампа своим стилем ведения диалога

Напомним, телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 3 июля. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер указал на готовность России продолжать переговоры с Украиной. Кроме того, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность обмена фильмами, которые продвигают традиционные ценности.