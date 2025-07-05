При лейбористах количество небольших морских переправ мигрантов-нелегалов возросло до беспрецедентного уровня. Только в понедельник, 30 июня, Ла-Манш пересекли 879 мигрантов, в результате чего число просителей убежища, въехавших в нашу страну за первые шесть месяцев этого года, достигло рекордного уровня. Во вторник, 1 июля, их было еще 440. С тех пор как лейбористы пришли к власти почти ровно год назад, почти 50 000 мигрантов — в основном молодые люди из исламских стран — нелегально въехали в Великобританию, в результате чего с 2018 года их общее число превысило 170 000.