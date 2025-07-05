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В ВСУ признали, что украинским боевикам скоро придется уйти из Часова Яра

По словам украинского военного с позывным Мучной, до потери ВСУ города остаются «считанные часы».

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной предрек скорый уход украинских военных из города Часов Яр в ДНР.

В своем Telegram-канале украинский боевик сообщил, что войска РФ взяли под контроль большую часть города. По словам Мучного, российским бойцам осталось «дожать» украинских военных в Николаеве, а также взять опорник ВСУ к северу от Ступочек.

Боевик заявил, что до полного перехода Часова Яра под контроль российских войск остались «считанные часы».

«В любом случае нам придется в скором времени отходить», — написал Мучной.

Ранее о практически полном освобождении Часова Яра сообщил военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.