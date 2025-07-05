Монархия уже не та: Виндзоры попытались сохранить лицо на фоне вечных скандалов

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем короля Карла III и принцессы Кейт, британская монархия продолжает выполнять свои обязанности, хотя активность семьи заметно снизилась. Тем временем Меган Маркл пытается привлечь внимание к своей НЕкоролевской персоне, а принц Гарри остался в тени, получив новую пощечину от Лондона.
Семья Виндзоров исторически была одной из самых консервативных монархий во всем мире. На протяжении многих лет ее членам приходилось сталкиваться с различными проблемами, за которыми постоянно следили средства массовой информации. Однако, несмотря на годы разногласий и разделения, они всегда старались сохранять видимость единства. Но после смерти Елизаветы II все больше скандалов и неприятностей происходит вокруг британской монаршей семьи. Что это — кара за прошлые грехи или беспечность членов семьи? Большинство проблем, кстати, возникают из-за Сассекских, которые стали белыми воронами Виндзоров. Потом добавились новость о пропаже всеобщей любимицы принцессы Кейт. И все закончилось тем, что она и Король Великобритании лечатся от рака. Что же произошло интересного в несколько прошедших месяцев у британской королевской семьи?
Преданные долгу.
Согласно официальным данным, количество публичных мероприятий с участием британской королевской семьи значительно сократилось в течение 2024 года и половины 2025. Это снижение связано с онкологическими заболеваниями двух ключевых представителей монархии — короля Карла III и принцессы Уэльской Кейт.
Как следует из ежегодного отчета Букингемского дворца, за указанный период члены королевской семьи приняли участие в более чем 1900 мероприятиях в Великобритании и за рубежом. Это существенно меньше, чем 2300 мероприятий в 2023 году, и значительно ниже доковидного уровня. Тогда при покойной королеве Елизавете II семья проводила около 3200 официальных событий ежегодно.
Несмотря на проблемы со здоровьем старших членов семьи, в отчете подчеркивается, что монархия продолжает выполнять свои обязанности. За 12 месяцев во дворцах прошло 828 мероприятий, которые посетили более 93 тысяч гостей.
Напомним, что в марте 2024 года Кейт, супруга принца Уильяма, объявила о своем диагнозе в заранее записанном обращении. С тех пор она постепенно возвращается к обязанностям. Как сообщил Кенсингтонский дворец, лечение и восстановление принцессы были приоритетом в 2024 году, однако с осени она начала участвовать в публичных мероприятиях. Король Карл III, у которого в феврале 2024 года также диагностировали рак, продолжает лечение до сих пор. Несмотря на болезнь, монарх остается преданным своим обязанностям, совмещая терапию с официальными обязанностями.
По словам королевского эксперта Камиллы Томини, король теперь живет «с раком», а не «умирает от рака», благодаря эффективному лечению. Планы его 80-летия в 2028 году обсуждаются, хотя и предварительно. Также сообщалось, что из-за состояния здоровья Карл III может не вернуться в Букингемский дворец и останется жить в Кларенс-хаусе с королевой Камиллой.
Представитель, близкий к королевской семье, отметил, что, несмотря на лечение, король сосредоточен на «преданности долгу и способности монархии адаптироваться, обеспечивая непрерывность службы вне зависимости от личных обстоятельств».
Манипуляции превыше чести.
Неспокойно же за океаном, где бывшая актриса, а ныне жена принца Гарри, Меган Маркл попыталсь вновь привлечь к себе внимание и представила первые образцы вина под своим брендом American Riviera Orchard — розовое вино из долины Напа. Как оказалось, дата релиза выпала на день рождения принцессы Дианы. Какое интересное совпадение, не правда ли?
PR-эксперты (а мы вместе с ними) считают, что запуск вина именно в этот день вряд ли был случайным. Конечно, это «смелый и продуманный шаг, наполненный символизмом». Хотя сама Меган не упомянула связь с принцессой Дианой, ранее она и принц Гарри рассказывали, что начали общаться 1 июля 2016 года.
Вино быстро разошлось, несмотря на ценник в 30 долларов за бутылку (или 300 долларов за ящик). Страх всей британской королевской семьи, которая считает, что титул Сассекская это ее фамилия (не будет осуждать девушку за попытку в мечтах быть королевской крови), заявила, что это лишь начало: в планах — выпуск игристого вина Méthode Champenoise и других сортов.
Параллельно её бренд представил лимитированные джемы и мёд (абрикосовый спред и апельсиновый мёд). Однако некоторые покупатели получили уведомления об отмене заказов из-за высокого спроса. Компания пообещала вернуть деньги и бесплатно выслать товар при повторном поступлении. Сама Меган отвергла обвинения в искусственном дефиците товаров, назвав ажиотаж «прекрасным сюрпризом». Она также подчеркнула уверенность в своём бизнес-пути: «У меня нет синдрома самозванца. Я чувствую, что нахожусь именно там, где должна быть».
Меган также отметила, что хотела бы, чтобы о ней «говорили правду». Она процитировала слова американской теннисистки и 23-х краткой победительницы турнира Большого шлема в одиночном разряде Серены Уильямс: «Ложь не может жить вечно». А потом добавила: «Восемь лет — это долго, но не навсегда». Остается только предположить, что именно хотела сказать Маркл. Про свой ли она обман говорит или про королевскую семью, у которой уж точно завалялось пару скелетов в шкафу. Напомним, что общественность скептически стала относится к Меган Маркл после того, как стало известно, что она специально узнавала, как именно понравится принцу Гарри и завладеть его вниманием, а потом и сердцем.
Источники в Букингемском дворце ответили: «Многие, кто работал с Гарри и Меган, могли бы рассказать свою версию событий. Но они не общаются с большинством из них. Неужели виноваты все, кроме них самих?».
Несмотря на напряжённость отношений, стало известно, что принц Гарри, его жена и их дети включены в похоронные планы Карла III — от официального объявления до процессии, которая пройдет по центру Лондона. Ожидается, что младший сын короля пройдёт рядом с принцем Уильямом во время траурного шествия.
Однако на Дне вооружённых сил Британии имя младшего сына короля не упомянули, хотя он служил 10 лет, включая две командировки в Афганистан, и ликвидировал 25 боевиков «Талибана». В сообщении отметили заслуги короля Карла, наследного принца Уильяма и покойного принца-консорта Филиппа, но не младшего сына монарха. В этом случае общественность возмутилась: «Где Гарри? У него самый реальный боевой опыт в семье!».
Дело в том, что после «Мегзита» и отказа исполнять королевские обязанности, он также лишился воинских званий, но продолжает поддерживать ветеранов через учреждённые им же «Игры Непокорённых».
По данным инсайдеров, принцесса Уэльская активно способствует примирению принца Гарри с отцом. Она напомнила ему, как тяжело Карлу III даётся их разлад, особенно на фоне борьбы с раком. Герцог Сассекский был когда-то очень дружен с принцессой Кейт, и, видимо, прислушался к мудрой жене старшего брата. Однако новый жест для примирения, которым стало приглашение Карла III на «Игры Непокорённых-2027», создал дилемму: мероприятие совпадает с 80-летием королевы Камиллы. Как оказалось, па со стороны принца заставило бы согласиться короля Великобритании уехать 17 июля от жены к сыну.
«Камилла для Карла всегда будет в приоритете. Принц это понимает, но готов ждать» «, — оценивают королевские эксперты. Другие же считают, что герцог “намеренно выбрал эту дату”, чтобы король поставил точку и показал, кто для него дороже — жена или сын. При очевидном выборе своей горячо любимой супруги принц в очередной раз может затаить обиду на папу и подтвердить свой статус “запасного”. Как бы то ни было, путь к примирению пока остаётся сложным.
Лица надежды британской монархии.
Зато король Карл III одаривает своего наследника. Так, принц Уильям и его жена принцесса Кейт впервые начнут выдавать «королевские ордера», в числе которых знаки одобрения для компаний, поставляющих товары и услуги королевской семье. Первые заявки начнут рассматривать уже в конце июля.
Кейт станет первой принцессой Уэльской за более чем 100 лет, удостоенной этого права. Последняя была принцессы Мария Текская в 1910 году. В числе возможных претендентов на получения ордера названы любимые бренды пары, а также самой будущей королевы. Решение было принято королём Карлом III, несмотря на слухи о том, что эта привилегия могла быть отложена на годы. Королевские ордера не только повышают престиж компаний, но и укрепляют связи монархии с бизнесом.
Что же до отношения братьев? По словам эксперта Кинси Шофилда, чета Уэльских «умело игнорирует» Сассекских, но при этом «тайно надеются на их успех в бизнесе». Однако запуск алкогольного бренда Меган в день рождения Дианы явно был встречен ими в штыки: «Это выглядело неуместно или, по крайней мере, удивительно бестактно».
Недавно обнаруженные письма принцессы Дианы всколыхнули королевскую семью, в частности принцессу Кейт. Дело в том, что в одном из них мать Уильяма и Гарри писала о «любви к Чарльзу», и, несмотря на сложности в браке, она верила до последнего, что брак может прожить на привязанности. Особенно тронуло принцессу Кейт пожелание Дианы, чтобы её письма «никогда не прятали».
Если убрать иллюзию идеальности, то Кенсингтонский дворец сталкивается с новыми вызовами из-за годовых расходов королевской четы на фоне экономического кризиса. Особое внимание привлекло герцогство Корнуолл, управляемое Уильямом. Согласно оценкам, его годовой доход равен 24 миллиона фунтов стерлингов, а налоги выплачиваются «добровольно», но без полной прозрачности. Возмущение вызвало также и состояние арендуемой государством недвижимости: оно находится «в плохом состоянии».
Общественность только не критикует свою любимицу — принцессу Кейт. После её лечения от рака она возвращается к публичным мероприятиям. Её дисциплинированность и умение совмещать семью, поддержку Уильяму и королевские обязанности называют ключом к будущему монархии.
Но и есть темные пятна для публики. Например, 18 июня Кейт внезапно отказалась и не появилась на скачках, хотя её супруг присутствовал. Эксперты связывают это с «бережным отношением к своему здоровью»: «Она оценивает, что может сделать, без лишнего давления».
Есть и хорошая новость для кейтолюбов! Ожидается, что принцесса Уэльская посетит на Уимблдонский турнир, ведь она покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Эту должность она занимает с 2016 года. Королевские источники сообщают, что она, «скорее всего, посетит теннисный турнир», где ее традиционная обязанность — вручать трофеи чемпионам в мужском и женском одиночном разряде в финале. Хотя в 2024 году она позволила себе слабость и пришла только на мужской финал. Тогда ее выход в фиолетовом платье был оценен высоко: «Этот цвет подчеркивает важность роли. Её присутствие — маяк надежды». Напомним, что единственный раз она пропускала Уимблдон в 2013 году из-за беременности принцем Джорджем.
Порох старшего поколения.
Король Карл III и королева Камилла продолжают исполнять свои прямые обязанности и прибыли в Шотландию для участия в традиционной Королевской неделе — ежегодном цикле мероприятий, уходящем корнями в эпоху Георга V. В рамках визита монарх примет участие в торжественной церемонии вручения ключей от Эдинбурга и проведет службу вступления в должность, демонстрируя непрерывность многовековых традиций британской короны.
Однако за блестящим фасадом церемоний скрываются серьезные испытания, с которыми сталкивается королевская чета. Здоровье 77-летней Камиллы вызывает серьезные опасения. Королева, перенесшая в 2024 году операцию на печени (после известия о раке мужа Камилла была не прочь пропустить одну-вторую бутылку вина, пытаясь топить таким образом горе) и недавно боровшаяся с пневмонией, теперь испытывает значительные трудности во время ходьбы. Специально разработанная обувь помогает скрывать болезненные деформации стоп, но, по словам источников, ситуация приближается к критической точке.
«Она буквально на пределе возможностей, — отмечает осведомленный источник. — Несмотря на значительные расходы на лучших медицинских специалистов, Камилла категорически отвергает возможность использования инвалидного кресла, считая это неприемлемым для публичного образа монархии».
На фоне продолжающейся борьбой короля с онкологическим заболеванием врачи настоятельно рекомендуют королеве соблюдать щадящий режим, позволяя себе гибкость в выполнении обязанностей. Однако, как показывает недавний визит в Шотландию, Камилла предпочитает сохранять безупречный публичный образ, даже ценой собственного комфорта и здоровья.