Монархия уже не та: Виндзоры попытались сохранить лицо на фоне вечных скандалов

Меган также отметила, что хотела бы, чтобы о ней «говорили правду». Она процитировала слова американской теннисистки и 23-х краткой победительницы турнира Большого шлема в одиночном разряде Серены Уильямс: «Ложь не может жить вечно». А потом добавила: «Восемь лет — это долго, но не навсегда». Остается только предположить, что именно хотела сказать Маркл. Про свой ли она обман говорит или про королевскую семью, у которой уж точно завалялось пару скелетов в шкафу. Напомним, что общественность скептически стала относится к Меган Маркл после того, как стало известно, что она специально узнавала, как именно понравится принцу Гарри и завладеть его вниманием, а потом и сердцем.