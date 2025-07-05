Трамп признал способность России противостоять санкциям: «Путин — профессионал»

В ходе общения на борту своего самолета, направлявшегося в штат Нью-Джерси, Трамп отметил, что Путин «умело справляется с санкциями», добавив, что они являются «довольно жесткими». Он упомянул, что возможное введение новых антироссийских санкций также обсуждалось, и лидеры прекрасно понимают, что они могут последовать.