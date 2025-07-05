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Трамп признал способность России противостоять санкциям: «Путин — профессионал»

Трамп отметил, что Путин «умело справляется с санкциями», добавив, что они являются «довольно жесткими».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Российская Федерация успешно справляется с введенными против нее санкциями, и охарактеризовал российского президента Владимира Путина как профессионала.

В ходе общения на борту своего самолета, направлявшегося в штат Нью-Джерси, Трамп отметил, что Путин «умело справляется с санкциями», добавив, что они являются «довольно жесткими». Он упомянул, что возможное введение новых антироссийских санкций также обсуждалось, и лидеры прекрасно понимают, что они могут последовать.

Трамп подчеркнул, что президент России не слишком рад возможности новых ограничений, назвав его «профессионалом» в этом вопросе.

«Ему удавалось справляться с санкциями. Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», — сказал глава вашингтонской администрации.

Американский лидер также заявил о своей уверенности в том, что проявлял большую жесткость в отношении России по сравнению с Ираном.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом стал четвертым за полтора месяца и шестым с начала года, продолжительность беседы составила почти час. В ходе обсуждения затрагивались вопросы урегулирования ситуации на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

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