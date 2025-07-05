«Невменяемая»: Боец ВС РФ рассказал о попадании в плен операторши БПЛА ВСУ на Сумщине

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели её до своих позиций, по нам начал работать миномёт, соответственно, она не дошла», — сказал собеседник РИА «Новости».
Со слов бойца, женщина добровольно сообщила о своей принадлежности к украинской армии и работе с дронами.
А ранее сдавшийся в плен украинский солдат рассказывал, что в их части люди умирали не только от ранений, но и от жестокого обращения командиров. Медицинской помощи почти не было, а тех, кто не мог выполнять приказы из-за плохого здоровья, просто забивали до смерти.