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Лукашенко: венесуэльцы подтвердили приверженность курсу Уго Чавеса

Белорусский президент поздравил коллегу из Венесуэлы с национальным праздником этой страны.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Братский венесуэльский народ хорошо знает цену свободы и не первое десятилетие двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства в субботу поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником — Днем Независимости. Лукашенко отметил, что народ этого латиноамериканского государства двигается вперед, несмотря на преграды со стороны недружественных стран.

Президент также напомнил, что не так давно в Венесуэле прошли парламентские и региональные выборы.

«Венесуэльцы в очередной раз подтвердили приверженность к заложенному моим вечным другом Команданте Уго Чавесом курсу развития», — говорится в поздравлении.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами.

Не так давно Лукашенко назначил нового посла Беларуси в Венесуэле — им стал Дмитрий Деревинский, который ранее был старшим советником в белорусском посольстве в Аргентине.

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