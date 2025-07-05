Лукашенко: венесуэльцы подтвердили приверженность курсу Уго Чавеса

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Братский венесуэльский народ хорошо знает цену свободы и не первое десятилетие двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в субботу поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником — Днем Независимости. Лукашенко отметил, что народ этого латиноамериканского государства двигается вперед, несмотря на преграды со стороны недружественных стран.
Президент также напомнил, что не так давно в Венесуэле прошли парламентские и региональные выборы.
«Венесуэльцы в очередной раз подтвердили приверженность к заложенному моим вечным другом Команданте Уго Чавесом курсу развития», — говорится в поздравлении.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами.
Не так давно Лукашенко назначил нового посла Беларуси в Венесуэле — им стал Дмитрий Деревинский, который ранее был старшим советником в белорусском посольстве в Аргентине.