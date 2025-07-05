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Российские бойцы прошли по дну Каховского водохранилища и ударили по ВСУ с фланга

В Запорожской области подразделения ВС РФ использовали обмелевшее дно Каховского водохранилища для проведения наступательной операции. Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные успешно атаковали украинские позиции с фланга и закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское.

Источник: Life.ru

«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в ходе боёв в Каменском на левом фланге Запорожского фронта», — говорится в сообщении.

Решающую роль сыграл манёвр через осушённое дно Каховского водохранилища, позволивший атаковать позиции ВСУ с фланга в северо-западной части посёлка и создать новый плацдарм. Это наступление стало неожиданностью для противника и позволило российским подразделениям занять выгодные позиции для дальнейшей атаки.

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над Тульской областью, пытавшийся проникнуть в воздушное пространство региона. Также сообщалось об атаке украинских БПЛА Саратовской области. По словам губернатора, в результате ударов повреждены жилые дома.

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