«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в ходе боёв в Каменском на левом фланге Запорожского фронта», — говорится в сообщении.
Решающую роль сыграл манёвр через осушённое дно Каховского водохранилища, позволивший атаковать позиции ВСУ с фланга в северо-западной части посёлка и создать новый плацдарм. Это наступление стало неожиданностью для противника и позволило российским подразделениям занять выгодные позиции для дальнейшей атаки.
Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над Тульской областью, пытавшийся проникнуть в воздушное пространство региона. Также сообщалось об атаке украинских БПЛА Саратовской области. По словам губернатора, в результате ударов повреждены жилые дома.