Россия в рамках специальной военной операции наглядно показала уязвимость оборонного потенциала как Соединённых Штатов, так и стран Европейского союза — с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала India and Global Left.
Он отметил, что конфликт на территории Украины наглядно обнажил — и в Европе, и в Америке промышленная база оказалась неспособной обеспечить нужный уровень производства вооружения, который необходим для участия в полномасштабной войне.
Бывший сотрудник разведки добавил, что президент США Дональд Трамп прекрасно осознаёт эту проблему. Какими бы ни были истинные мотивы прекращения поставок вооружения Украине, Трамп понимает: Вашингтон утратил возможность оказывать решающее влияние на развитие конфликта.
По словам Джонсона, американский лидер действует стратегически: внешне он не демонстрирует разрыва с Киевом, чтобы не провоцировать недовольство среди ястребов в Конгрессе, однако на деле предпринимает шаги, направленные на постепенное дистанцирование США от военного участия.
Телеканал NBC ранее сообщил, что решение приостановить поставки вооружения Украине было принято лично главой Пентагона Питом Хегсетом. По информации источников, это уже третья аналогичная инициатива со стороны министра обороны — предыдущие произошли в феврале и мае, но позже были отменены.
Президент Трамп, в свою очередь, подтвердил, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Киеву, несмотря на сокращение собственных военных резервов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил: чем меньше вооружения оказывается в распоряжении киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция.
Британское издание The Economist заявило, что Украина сталкивается с серьёзными последствиями после ослабления американской поддержки, причиной чего может быть личная неприязнь президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.
В статье подчёркивается, что уменьшение объёмов военной помощи будет стоить Украине новых потерь — как человеческих, так и территориальных. Авторы напоминают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе он не предпринял никаких новых шагов в направлении увеличения поставок вооружения в Киев.
Немецкая газета Der Tagesspiegel прогнозирует, что прекращение поставок систем ПВО Patriot приведёт к серьёзным последствиям для Украины и увеличит давление на позиции ВСУ на линии фронта.
Издание указывает, что в случае, если запасы ракет будут исчерпаны, российские силы смогут беспрепятственно наносить удары по украинским военным объектам с использованием баллистических ракет. Также подчёркивается, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для самостоятельного производства таких ракет, а отсутствие эффективной системы противовоздушной обороны грозит полной утратой контроля как в воздухе, так и на земле.
Газета делает вывод: наличие комплексов Patriot играет решающую роль в обеспечении оборонной устойчивости Украины.