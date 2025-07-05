Украинские беспилотники атаковали 15 регионов РФ. Военная операция, день 1228-й

8:27 Ресурс зенитных комплексов и других средств ПВО в Киеве практически исчерпан, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
8:23 ? Один БПЛА упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.
8:18 Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
8:13 ? Жилые дома были повреждены в результате атаки БПЛА на Энгельс и Саратов, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
8:09 Президент США Дональд Трамп планирует быстро завершить украинский конфликт. Для этого он стремится наладить отношения с Россией и оказывает давление на Киев, пишет британский журнал Spectator.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 94 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 34.
Еще 11 БПЛА — над Брянской областью, по девять — над территориями Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному БПЛА — над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1228-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.