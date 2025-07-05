Украинские беспилотники атаковали 15 регионов РФ. Военная операция, день 1228-й

Еще 11 БПЛА — над Брянской областью, по девять — над территориями Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по одному БПЛА — над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.