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Мастерски переиграл: Путин удивил Трампа во время разговора

Американская журналистка и академик Джилл Догерти, выступая на CNN, отметила, что президент России Владимир Путин поразил главу Белого дома Дональда Трампа своим напористым и уверенным подходом к переговорам. По её словам, российский лидер продемонстрировал, что умеет добиваться своих целей, искусно сочетая дипломатическую гибкость с решительностью.

Догерти подчеркнула, что опыт Путина позволил ему легко обойти Трампа в диалоге, оставив последнего в замешательстве. Она добавила, что российский президент всегда действует с чётким планом, будь то силовые методы или виртуозные переговоры, что и стало причиной неловкой ситуации для американского лидера.

«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — прим. Life.ru) либо силой, либо эффективными переговорами», — сказала она.

Напомним, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 3 июля и длился почти час. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры обсудили ряд ключевых тем. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что по итогам переговоров планируется брифинг.

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