Мастерски переиграл: Путин удивил Трампа во время разговора

Догерти подчеркнула, что опыт Путина позволил ему легко обойти Трампа в диалоге, оставив последнего в замешательстве. Она добавила, что российский президент всегда действует с чётким планом, будь то силовые методы или виртуозные переговоры, что и стало причиной неловкой ситуации для американского лидера.
«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (действия. — прим. Life.ru) либо силой, либо эффективными переговорами», — сказала она.
Напомним, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 3 июля и длился почти час. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры обсудили ряд ключевых тем. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что по итогам переговоров планируется брифинг.