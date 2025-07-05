Мастерски переиграл: Путин удивил Трампа во время разговора

Догерти подчеркнула, что опыт Путина позволил ему легко обойти Трампа в диалоге, оставив последнего в замешательстве. Она добавила, что российский президент всегда действует с чётким планом, будь то силовые методы или виртуозные переговоры, что и стало причиной неловкой ситуации для американского лидера.