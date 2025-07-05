Эксперт по истории РФ объяснила, почему новая беседа с Путиным удивила Трампа

Однако с того момента хозяин Белого дома успел сделать и ряд других заявлений. Политолог Сергей Марков в рамках эксклюзивной беседы с «МК» уже объяснил, почему именно иранский вопрос стал поводом для «недовольства» Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным.