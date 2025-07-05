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Эксперт по истории РФ объяснила, почему новая беседа с Путиным удивила Трампа

Эксперт по истории России и Советского Союза, академик Джилл Догерти заявила, что в ходе прошедших 3 июня телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер удивил главу Соединенных Штатов своей уверенностью.

Эксперт по истории России и Советского Союза, академик Джилл Догерти заявила, что в ходе прошедших 3 июня телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер удивил главу Соединенных Штатов своей уверенностью. Профессиональной оценкой ситуации она поделилась в рамках прямой трансляции на YouTube-канале CNN.

«Путин всегда знает, что делает…», — отметила Джилл Догерти.

В ходе беседы с ведущим CNN академик также обратила внимание на то, что Президент РФ продемонстрировал Дональду Трампу уверенность в собственных действия на мировой арене. По ее словам, Владимир Путин готов идти как дипломатическим, так и силовым путем ради достижения целей.

Стоит отметить, что с мнением эксперта, возможно, уже согласен и сам американский лидер. Ранее глава Овального кабинета, комментируя состоявшийся 3 июня телефонный разговор, назвал российского Президента настоящим «профессионалом».

Однако с того момента хозяин Белого дома успел сделать и ряд других заявлений. Политолог Сергей Марков в рамках эксклюзивной беседы с «МК» уже объяснил, почему именно иранский вопрос стал поводом для «недовольства» Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным.

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