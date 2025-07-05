Трамп не ответил, сможет ли добиться урегулирования конфликта на Украине

Лидер США Дональд Трамп заявил, что хотел бы добиться урегулирования украинского конфликта, но точно не знает, получится ли у него это сделать, пишет ТАСС.
«Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы это произошло», — заявил Дональд Трамп на борту президентского самолета.
По его словам, бывший лидер США Джо Байден ответственен за «ситуацию на Украине».
Ранее Дональд Трамп сообщил, что видит прогресс в урегулировании украинского конфликта. Однако президент США заявил, что считает его «небольшим».
Кроме того, как отмечал американский лидер, он будет «очень счастлив», если у него получится добиться урегулирования конфликта.
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