Школьники стран СНГ соберутся в Беларуси на культурно-образовательный форум

Также детей ждут мастер-классы по ораторскому искусству и актерскому мастерству с участием белорусских актеров и представителей белорусских СМИ. Будут и творческие встречи с народными артистами, писателями, композиторами, а также спортивные соревнования, диалоговые площадки с белорусскими спортсменами, интеллектуальные игры и многое другое.