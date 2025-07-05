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Школьники стран СНГ соберутся в Беларуси на культурно-образовательный форум

Мероприятие посвящено 80-летию Победы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. С 7 по 16 июля пройдет X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества».

Как рассказали инициаторы мероприятия, оно впервые состоится в Беларуси и будет посвящен теме: «80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память и единство поколений».

В форуме примут участие делегации школьников из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Программа форума начнется 7 июля в минском Национальном детском технопарке, где ребятам расскажут о его работе и проведут мастер-классы, посвященные науке и инновациям.

8 июля школьники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск — город-герой». В этот же день состоится торжественное открытие Х форума «Дети Содружества».

Основные мероприятия форума пройдут в детском центре «Зубрёнок», расположенном на территории Национального парка «Нарочанский». Каждый день школьники будут знакомиться с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества.

«Для ребят подготовлена насыщенная программа, большое количество встреч и экскурсий. На “Встрече без галстуков” о своей работе школьникам расскажут руководители министерств культуры, образования, спорта и туризма, здравоохранения, Национальной академии наук. Форумчане встретятся с космонавтом Мариной Василевской, побывают в Совете Республики и узнают о работе белорусских парламентариев, посетят Национальную библиотеку», — рассказали организаторы.

В программе — посещение знакового мемориального комплекса «Хатынь», построенного на месте деревни, сожженной нацистами вместе с жителями и ставшего мировым символом бесчисленных жертв и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне.

Также детей ждут мастер-классы по ораторскому искусству и актерскому мастерству с участием белорусских актеров и представителей белорусских СМИ. Будут и творческие встречи с народными артистами, писателями, композиторами, а также спортивные соревнования, диалоговые площадки с белорусскими спортсменами, интеллектуальные игры и многое другое.