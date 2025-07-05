Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества — в каких сферах

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства на основе принятой «дорожной карты».
С удовлетворением отметили активные контакты на разных уровнях.
«Увеличиваются объемы взаимной торговли, число совместных предприятий и прямых авиарейсов. Созданы торговые дома в Карачи и Лахоре».
Особое внимание уделили ускорению проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, включая продвижение строительства Трансафганской железной дороги.
«Подчеркнута важность продуктивного проведения запланированных в этом году заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума», — отметили в пресс-службе.
Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
После этого насыщенная программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась.
По завершении мероприятий Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
В международном аэропорту города Физули высокого гостя проводили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.