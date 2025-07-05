Аналитики издания назвали слова Захаровой «спекуляциями» и заявили, что «несомненно, Мерц глубоко обижен». В публикации утверждается, что потомки нацистов якобы не несут ответственности за действия родственников, совершавших преступления. Оправдание таких политиков универсально: утверждается, что они практически не общались с предками, воевавшими на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне.