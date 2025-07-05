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ЕС разблокировал 270 миллионов евро из предназначенных для Молдовы 1,9 миллиарда

Евросоюз разблокировал первые 270 миллионов евро из общей суммы Плана роста для Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik.Первый транш в размере 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдовы на 1,9 миллиарда евро разблокирован Евросоюзом, об этом по итогам первого саммита «Молдова-ЕС» заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит прошел в пятницу в Кишиневе.

«Сегодня я могу объявить о выделении первых 270 миллионов евро в рамках Плана роста для Молдавии», — отметила она.

Выделение первого транша приветствовал глава молдавского правительства Дорин Речан.

«Бюджет плюс» был одобрен на основе обещания ЕС, что это финансирование поступит. Теперь важно, чтобы все — на центральном, местном уровне, ответственные агентства, компании — работали интенсивно, чтобы гарантировать, что эти деньги будут использованы правильно, эффективно и как можно быстрее будут способствовать модернизации", — заявил он.

План роста для Молдовы на 1,9 миллиарда евро был одобрен Европарламентом 11 марта текущего года. Соглашение о кредите между Республикой Молдова и Европейским союзом о конкретных условиях реализации поддержки, предоставляемой ЕС в рамках Механизма реформ и роста для Молдовы, было подписано 9 мая 2025 года.

Документ был жестко раскритикован оппозицией, а экс-премьер страны Владимир Филат указал на то, что большая часть выделенных Евросоюзом Молдове денег предназначена для того, чтобы скрыть неспособность правительства PAS погасить накопившиеся долги.

Соглашение о кредитной линии молдавский парламент ратифицировал в конце мая. В общую сумму в 1,9 миллиарда евро входит грантовый компонент в 520 миллионов евро для инвестиций, технической помощи и гарантий по кредитам. Наша страна также получит кредиты на сумму 1,5 млрд евро, которые «будут выдаваться по мере прогресса, достигнутого в реализации проводимых реформ».

Финансовая поддержка будет предоставлена ​​на основе определенных условий, которые содержатся в программе реформ Плана роста для Республики Молдова, которая была недавно одобрена правительством. Он содержит 153 меры и 56 реформ, которые должны быть реализованы к концу 2027 года. Программа реформ охватывает семь ключевых секторов. Речь идет об экономической конкурентоспособности и развитии частного сектора; связи и цифровой инфраструктуре; экономическом управлении; акционерном капитале; зеленом переходе и природном капитале; энергетической безопасности и эффективности; фундаментальных ценностях.

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