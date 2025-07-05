ЕС разблокировал 270 миллионов евро из предназначенных для Молдовы 1,9 миллиарда

Финансовая поддержка будет предоставлена ​​на основе определенных условий, которые содержатся в программе реформ Плана роста для Республики Молдова, которая была недавно одобрена правительством. Он содержит 153 меры и 56 реформ, которые должны быть реализованы к концу 2027 года. Программа реформ охватывает семь ключевых секторов. Речь идет об экономической конкурентоспособности и развитии частного сектора; связи и цифровой инфраструктуре; экономическом управлении; акционерном капитале; зеленом переходе и природном капитале; энергетической безопасности и эффективности; фундаментальных ценностях.