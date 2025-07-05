Алаудинов рассказал о работе украинского ЦИПсО против спецназа «Ахмат»

По словам Алаудинова, в ходе спецоперации было обнаружено значительное количество методических материалов, предназначенных для украинских военных и граждан. Эти материалы содержали инструкции по противодействию ВС РФ, в частности, по ведению информационной войны. Он подчеркнул, что эти пособия были разработаны специально для обучения украинцев способам сопротивления в онлайн-пространстве и содержали рекомендации по взаимодействию с ними.