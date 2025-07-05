Алаудинов рассказал о работе украинского ЦИПсО против спецназа «Ахмат»

«Работа ЦИПсО — это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа “Ахмат”… Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает “Ахмат”, я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости».
По словам Алаудинова, в ходе спецоперации было обнаружено значительное количество методических материалов, предназначенных для украинских военных и граждан. Эти материалы содержали инструкции по противодействию ВС РФ, в частности, по ведению информационной войны. Он подчеркнул, что эти пособия были разработаны специально для обучения украинцев способам сопротивления в онлайн-пространстве и содержали рекомендации по взаимодействию с ними.
Алаудинов заключил, что противник, активно работающий против них в информационном пространстве и разрабатывающий методики для централизованной информационной борьбы, доставляет им своеобразное удовлетворение. Он подчеркнул, что значительные ресурсы, которые враг тратит на дискредитацию лично его и спецназа «Ахмат», свидетельствуют о правильности выбранного ими пути.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замглавы Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война уже началась, и ситуация в мире это подтверждает.