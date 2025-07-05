Губернатор Травников оценил строительство домов для сирот под Новосибирском

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил туристический парк и ремонт ФАПа в Сузунском районе. Итоги рабочей поездки опубликовала пресс-служба губернатора и правительства 5 июля.
В Сузуне губернатор посетил парк «Вешняки» — его создали на месте заброшенного оврага за несколько лет. Глава региона проинспектировал строительство домов для детей-сирот. В этом году новое жилье от государства получили 24 выпускника детских домов.
— Еще один подход, который можно тиражировать и в другие районы, применяется при строительстве, в частности, домов для детей-сирот. Подрядчик реализует типовой проект, строит дом и только после этого передает его муниципалитету. Это позволяет обеспечить гарантированные сроки сдачи объекта и экономить средства, — сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Также глава региона оценил ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Шипуново. Затем открыл финальные игры XI летней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области.