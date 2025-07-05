Губернатор Травников оценил строительство домов для сирот под Новосибирском

— Еще один подход, который можно тиражировать и в другие районы, применяется при строительстве, в частности, домов для детей-сирот. Подрядчик реализует типовой проект, строит дом и только после этого передает его муниципалитету. Это позволяет обеспечить гарантированные сроки сдачи объекта и экономить средства, — сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.