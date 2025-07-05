По словам нардепа, украинская армия вынуждена просить помощи у волонтёров даже с транспортом, поскольку официальные структуры не предоставляют поддержки. Она также подчеркнула, что автоматизированное ПО для обнаружения воздушных целей используется «в серую», поскольку до сих пор не принято на вооружение.
«Полковники Генштаба, привыкшие “пилить” деньги на проведении опытно-конструкторских работ десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях», — заявила Безуглая.
Ранее Life.ru пиал, что Правительство Германии ведёт переговоры с США о возможности приобретения систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине за счёт немецкого бюджета. На фоне приостановки американских поставок оружия Берлин опасается, что Вашингтон откажется от этой сделки.