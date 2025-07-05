«Гепарды» на последнем издыхании: В Раде признали проблемы с киевскими средствами ПВО

По словам нардепа, украинская армия вынуждена просить помощи у волонтёров даже с транспортом, поскольку официальные структуры не предоставляют поддержки. Она также подчеркнула, что автоматизированное ПО для обнаружения воздушных целей используется «в серую», поскольку до сих пор не принято на вооружение.