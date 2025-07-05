Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Отмечается, что в западном регионе страны вновь объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, взрывы были слышны в разных районах области, включая окрестности города Староконстантинов.
С 23:00 4 июля до 7:00 5 июля средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Наибольшее количество БПЛА — 34 единицы — было уничтожено в небе над Воронежской областью. Всего за указанный период силы ПВО перехватили и уничтожили воздушные цели в нескольких приграничных регионах страны.
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