FT: Трамп не исключил, что США отправят Украине системы Patriot

Американский президент Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским не исключил, что США будут отправлять системы Patriot Украине, пишет Financial Times.
В публикации отмечается, что Трамп проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. «Мы могли бы. Мы рассматриваем это», — сказал он в ответ на вопрос, отправят ли США Украине комплексы Patriot.
Отмечается, что, по мнению лидера США, Вашингтон хочет помочь Киеву с ПВО.
По данным издания, Зеленский также обсудил с Трампом совместные оборонные проекты, в том числе производство беспилотников и связанных с ними военных технологий. Зеленский оценил беседу с президентом США как «очень важную и плодотворную» и отметил, что Трамп хорошо информирован о ситуации на Украине.
Как писло издание Spectator, Трамп хочет облегчить победу РФ в СВО.
Ранее сообщалось, что США остановили передачу Киеву ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и других видов вооружения. Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не прекратил поставки вооружения на Украину.