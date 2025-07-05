FT: Трамп не исключил, что США отправят Украине системы Patriot

По данным издания, Зеленский также обсудил с Трампом совместные оборонные проекты, в том числе производство беспилотников и связанных с ними военных технологий. Зеленский оценил беседу с президентом США как «очень важную и плодотворную» и отметил, что Трамп хорошо информирован о ситуации на Украине.