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В ЕС перечислили, чем следует запастись на случай ЧС

Европейский союз, как пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК), собирается на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей.

Европейский союз, как пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК), собирается на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей.

В Брюсселе заявили, что это будет осуществлено на фоне «роста опасений относительно уязвимости Евросоюза перед атаками».

В публикации на сайте издания отмечается, что также планируется ускорить деятельность над созданием «запасов постоянных магнитов». Страны-члены ЕС, кроме того, должны будут координировать создание запасов продуктов, медикаментов и «даже ядерного топлива».

Проект документа ЕК должен быть опубликован на следующей неделе. В нем также говорится, что ЕС сталкивается со «все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков». Он характерен «растущей геополитической напряженностью», а также включает «гибридные и киберугрозы».

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