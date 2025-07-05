В ЕС перечислили, чем следует запастись на случай ЧС

Проект документа ЕК должен быть опубликован на следующей неделе. В нем также говорится, что ЕС сталкивается со «все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков». Он характерен «растущей геополитической напряженностью», а также включает «гибридные и киберугрозы».