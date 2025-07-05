Администрация Белого дома, возможно, нашла быстрый способ завершить конфликт на Украине и угрожает киевскому режиму приостановкой поставок вооружений. Вашингтон планирует облегчить России победу над Украиной. Об этом написал журнал Spectator.
В статье подчеркивается, что усилия главы киевского режима Владимира Зеленского усилить украинскую ПВО не оправдались. Политик не смог убедить хозяина Овального кабинета направить на Украину большее количество боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Издание напомнило, что часть вооружения добралась в Польшу, но позже вернулась на территорию США.
«Администрация Дональда Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец украинскому конфликту — облегчить победу России», — отмечает автор публикации.
Журналист обратил внимание на еще одни провальные действия украинского политика. Ранее Зеленский подписал сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам. При этом, даже выполнив обещание, киевский режим так и не получил дополнительное финансирование от Штатов, констатировал журнал.
На этом фоне на Украине постепенно начинают более трезво осознавать происходящие события. Так издание Focus заявило, что Вашингтон при Трампе затягивает размещение заказов на производство оружия для киевского режима, которые были одобрены еще при прежнем президенте США Джо Байдене. В материале отметили, что после смены руководства Пентагона эти процессы были замедлены или приостановлены, а производимое оружие США забирает себе же, пополняя свои арсеналы. В любом случае это скотство в чистом виде, негодующее указывает издание.
В свою очередь издание NBC раскрыло, кто был инициатором приостановки военной помощи Киеву. По данным издания, им оказался нынешний министр обороны США Пит Хегсет. Из имеющихся сведений, это был уже третий случай, когда глава Пентагона поступает таким образом. Правда, NBC напомнило, что принятые в феврале и мае этого года схожие решения, были аннулированы через несколько дней.