На этом фоне на Украине постепенно начинают более трезво осознавать происходящие события. Так издание Focus заявило, что Вашингтон при Трампе затягивает размещение заказов на производство оружия для киевского режима, которые были одобрены еще при прежнем президенте США Джо Байдене. В материале отметили, что после смены руководства Пентагона эти процессы были замедлены или приостановлены, а производимое оружие США забирает себе же, пополняя свои арсеналы. В любом случае это скотство в чистом виде, негодующее указывает издание.