Чернышенко в Красноярском крае проверил приемную кампанию в вузах и поддержал инициативу молодежи на форуме «Бирюса»

— В 19-й раз проходит форум «Бирюса», и впервые — смена «ФинЗОЖ», собравшая специалистов и экспертов финансовой безопасности. Как когда-то сто лет назад начинался «Артек», так здесь вы куете историю лагеря «Бирюса». Уверен, смены «ФинЗОЖ» станут ежегодными. Спасибо нашему Президенту за то, что он даёт возможность реализовывать ваши таланты — для этого в стране созданы все условия. Нигде в мире такого нет. Будем гордиться, любить и защищать нашу страну, как это делаете вы, делясь знаниями в финансовой и кибербезопасности, — сказал Дмитрий Чернышенко.