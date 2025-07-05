Чернышенко в Красноярском крае проверил приемную кампанию в вузах и поддержал инициативу молодежи на форуме «Бирюса»

Во время визита в Сибирский федеральный университет вместе с губернатором края Михаилом Котюковым и директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость приёмной кампании, отметив её влияние на технологическое развитие страны. Особое внимание уделялось использованию цифрового сервиса «Поступление в вуз онлайн», которым воспользовались уже миллионы россиян.
Чернышенко также выразил удовлетворение активностью СФУ в реализации национальных проектов, таких как «Молодежь и дети». Университет активно привлекает студентов не только из местного региона, но и из-за рубежа, подчеркивая свою роль ведущего учебного заведения России.
Параллельно зампред правительства принял участие в форуме ТИМ «Бирюса», где выслушал презентации шести молодежных команд, представивших проекты по финансам и кибербезопасности. Участники мероприятия, состоящие преимущественно из студентов-экономистов и представителей финансового сектора, обсудили актуальные темы, касающиеся формирования финансовой грамотности населения.
Завершающим событием первого этапа форума стал праздник закрытия смены, на котором прозвучало пожелание превращения инициативы «ФинЗОЖ» («финансовое здоровье») в традиционную ежегодную программу. Форум ТИМ «Бирюса» традиционно собирает талантливых молодых людей, готовых внести вклад в будущее экономики и социальной сферы нашей страны.
— В 19-й раз проходит форум «Бирюса», и впервые — смена «ФинЗОЖ», собравшая специалистов и экспертов финансовой безопасности. Как когда-то сто лет назад начинался «Артек», так здесь вы куете историю лагеря «Бирюса». Уверен, смены «ФинЗОЖ» станут ежегодными. Спасибо нашему Президенту за то, что он даёт возможность реализовывать ваши таланты — для этого в стране созданы все условия. Нигде в мире такого нет. Будем гордиться, любить и защищать нашу страну, как это делаете вы, делясь знаниями в финансовой и кибербезопасности, — сказал Дмитрий Чернышенко.