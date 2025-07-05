Губернатор Приангарья и глава Минздрава РФ навестили раненных пациентом врачей

Врачей, на которых напал пациент с ножом, навестили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сейчас жизням медиков ничего не угрожает. Доктора сделали все возможное, чтобы спасти своих коллег, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
«Мы просто счастливы, что остались в живых, спасибо огромное докторам, хирургам нашим. Помогали все, кто мог…», — признаются женщины. Они вспоминают, что все произошло внезапно. В этот день мужчина, их постоянный пациент, не показывал агрессии. Просто пришёл за документами. Все изменилось буквально в секунду. Ольга Александровна и Ирина Николаевна отчаянно сопротивлялись. Помогли двое призывников, что в этот момент как раз были у кабинета. Вместе они обезвредили нападавшего.
Пострадавшим медработникам сразу на месте оказали первую помощь их коллеги, на скорой женщин доставили в больницу РЖД-Медицина, где их прооперировали.
Михаил Мурашко пообещал помочь в оказании всей необходимой помощи с привлечением федеральных центров, если потребуется.
«Безусловно, мы со своей стороны также не оставим пострадавших медиков и их семьи без внимания. Очень горько, что хрупким женщинам пришлось столкнуться с такой бедой. Постараемся помочь им всем, что в наших силах. Был поражен удивительной стойкостью наших медработников. После случившегося они даже не обсуждают возможность оставить свою работу, уже рвутся в строй», — отметил Игорь Кобзев.
«Хочется уже поскорее все это забыть, просто забыть. Домой, отдыхать, ну и потом опять в строй, работать».
Нападавший заключен под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.