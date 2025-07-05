Губернатор Приангарья и глава Минздрава РФ навестили раненных пациентом врачей

«Мы просто счастливы, что остались в живых, спасибо огромное докторам, хирургам нашим. Помогали все, кто мог…», — признаются женщины. Они вспоминают, что все произошло внезапно. В этот день мужчина, их постоянный пациент, не показывал агрессии. Просто пришёл за документами. Все изменилось буквально в секунду. Ольга Александровна и Ирина Николаевна отчаянно сопротивлялись. Помогли двое призывников, что в этот момент как раз были у кабинета. Вместе они обезвредили нападавшего.