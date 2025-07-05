В Красноярске с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер также акцентировал внимание на развитии образования, включая профессиональное. По его словам, за последние годы в крае было создано более 20 тысяч новых мест в школах и детских садах. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» сформировано шесть кластеров по ключевым отраслям экономики, а регион входит в тройку лидеров по объему софинансирования этих инициатив. Кроме того, более 40% студентов местных вузов обучаются по востребованным специальностям, а Сибирский федеральный университет участвует в программе «Приоритет-2030», работая над созданием передовой инженерной школы.