В Красноярске с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского кра.
Входе встречи с губернатором Михаилом Котюковым обсуждались вопросы развития науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе. Заместитель председателя правительства положительно оценил достижения Красноярского края в этих областях.
Чернышенко отметил активное развитие научного потенциала региона и работу Котюкова в качестве главы комиссии Госсовета по «Технологическому лидерству». Он подчеркнул, что край активно участвует в перспективных исследованиях и разработках.
Вице-премьер также акцентировал внимание на развитии образования, включая профессиональное. По его словам, за последние годы в крае было создано более 20 тысяч новых мест в школах и детских садах. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» сформировано шесть кластеров по ключевым отраслям экономики, а регион входит в тройку лидеров по объему софинансирования этих инициатив. Кроме того, более 40% студентов местных вузов обучаются по востребованным специальностям, а Сибирский федеральный университет участвует в программе «Приоритет-2030», работая над созданием передовой инженерной школы.
Губернатор Котюков поделился уникальным опытом реализации проекта «Профессионалитет для всех», отметив, что с этого года все учреждения среднего профессионального образования края включились в работу по данной модели. Он рассказал о положительном отклике со стороны студентов, родителей и работодателей, а также о соглашениях с предприятиями о совместных инвестициях в инфраструктуру.
Что касается молодежной политики, то край не раз становился победителем конкурса «Регион для молодых». В Красноярском крае активно функционирует молодежный образовательный центр в направлении «Спорт и здоровье», а в ТИМ «Бирюса» завершается первая финансовая смена. Губернатор сообщил о модернизации территории для молодежи и создании новых объектов для всестороннего развития детей и молодежи.
В области туризма Чернышенко сообщил о прогнозируемом росте туристического потока в край на 13% в этом году. Продолжается реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство», что делает регион более привлекательным для путешественников.