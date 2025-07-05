ПВО сбила 12 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны утром в субботу, как проинформировали в Минобороны РФ, сбили 12 украинских БПЛА над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями.
5 июля в период с 6.00 до 8.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что 8 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два дрона — над территорией Рязанской области и по одному беспилотнику — над территориями Новгородской и Орловской областей.
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