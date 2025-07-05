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Ещё 12 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России

В течение двух часов над территорией России силами ПВО были сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«5 июля текущего года в период с 06:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказали в ведомстве.

Системы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников в нескольких регионах России. В Брянской области сбито 8 БПЛА, в Рязанской — 2, а в Орловской и Новгородской областях — по одному.

А ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие. Также ВСУ нанесли удар по Саратовской области. В результате падения обломков вражеских дронов в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома.

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