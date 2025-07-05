Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, должны быть организованы на самом высоком уровне. Также в этот день многодетные семьи, где воспитываются десять и более детей, получат микроавтобусы.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики, слова приводит его пресс-служба.

Празднование должно быть ориентировано на широкую семейную аудиторию, а его главной задачей является укрепление ценностей гармонии, взаимопонимания и единства в семье, поручил Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что в районах республики уже стартовал проект «Семейная неделя» под общим слоганом «Татарстан — территория счастливых семей».

«На республиканском уровне 8 июля состоится церемония вручения микроавтобусов многодетным семьям, в которых воспитывается 10 и более детей. Также состоится фестиваль родословной “Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез”», — заключил Рустам Минниханов.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

Поддержка семей — неизменный приоритет в нашей работе. Семья — основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений.

сказал Минниханов
Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше