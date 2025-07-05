Тысяча «Гераней» в сутки: в Киеве паникуют — с ПВО катастрофа, а русские наращивают удары

«Если США действительно захотят отключить Зеленского от военной помощи, то мы это увидим по Старлинку, всё остальное — досужая болтовня. Америка продолжит давать деньги и оружие, мы продолжим наращивать качество и количество ударов по так называемой Украине и будем это делать до тех пор, пока Киев не капитулирует. Никакой отличной большой прекрасной мирной сделки не будет, наша армия решит все вопросы без сделок», — уверен военный блогер «Старше Эдды».