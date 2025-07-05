В Киеве фактически подошёл к концу ресурс эксплуатации зенитных установок типа «Гепард», а также других аналогичных комплексов — об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По её словам, поддерживать технику в рабочем состоянии приходится самими расчётам, поскольку централизованного обслуживания почти нет.
Она пояснила, что поломки зачастую не критичны и могли бы устраняться быстро, однако в нынешней системе отсутствует отлаженный механизм техподдержки, который Минобороны Украины и Генштаб так и не создали. По её словам, боевые расчёты вынуждены самостоятельно искать запчасти и решать технические вопросы, нередко обращаясь к волонтёрам даже за транспортом, хотя этими задачами мог бы заниматься и муниципалитет.
Кроме того, Безуглая указала, что программное обеспечение для автоматического обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также передачи координат до сих пор официально не введено в строй и применяется неофициально.
Она добавила, что высокопоставленные офицеры из Генштаба, которые годами осваивали бюджеты на никому не нужные научно-конструкторские проекты, сознательно тормозят внедрение реально работающих инициатив, даже если они уже доказали свою эффективность на фронте.
«В Киеве почти исчерпан ресурс средств ПВО, — депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Это стало уже сильно заметно. Даже для граждан Украины. “Герани” без каких-то проблем долетают до Киева и выносят объекты в центре города», — пишет автор канала Condottiero.
Несколько дней назад стало известно о том, что США прекращают поставки вооружения своим союзникам, в том числе и Украине. Американский телеканал NBC сообщил, что решение о приостановке поставок вооружений на Украину было принято лично министром обороны США Питом Хегсетом. По сведениям источников, это уже третий подобный шаг со стороны главы Пентагона: аналогичные распоряжения он отдавал в феврале и мае, однако тогда их отменили спустя короткое время.
В то же время президент Дональд Трамп дал понять, что, несмотря на истощение американских военных запасов, Вашингтон пока не отказывается от поддержки украинского режима и продолжает поставки. Об этом он заявил журналистам после своего разговора с Зеленским. Правда, на вопрос о поставке ЗРК «Патриот» Трамп ответил весьма уклончиво:
«Ну, им они нужны для обороны. Я не хочу, чтобы людей убивали, и им они понадобятся для защиты. Они (системы “Пэтриот” — Ред.) невероятно эффективны. Знаете, мы сбили 14 из 14. Это довольно удивительно».
«Если США действительно захотят отключить Зеленского от военной помощи, то мы это увидим по Старлинку, всё остальное — досужая болтовня. Америка продолжит давать деньги и оружие, мы продолжим наращивать качество и количество ударов по так называемой Украине и будем это делать до тех пор, пока Киев не капитулирует. Никакой отличной большой прекрасной мирной сделки не будет, наша армия решит все вопросы без сделок», — уверен военный блогер «Старше Эдды».
А тем временем на Украине ожидают налетов с участием уже тысячи «Гераней» одновременно. Об этом заявил командующий сил беспилотных систем Мадяр.
"В ОП приняли тактику предупреждать о приближающихся ужасах войны. На Банковой расценили, что если говорить пони, что скоро будет только хуже, то пони будут морально подготовлены и воспринимать увеличение обстрелов, как нечто контролируемое властями.
Дескать предупреждение совпало с реальностью — значит всё по плану. Вот такой вот плохой план — нести поражение, говорить об этом, но ничего не менять«, — иронизирует канал “ЗеРада”.