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Киев начинает паниковать: Ресурс западных зениток ПВО практически на исходе

Депутат Рады Безуглая: Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве ресурс зенитных установок типа немецких «Гепард» и других практически исчерпан. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она отметила, что ремонт техники производятся преимущественно за счет самих экипажей установок.

«Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город», — посетовала нардеп.

Также она пожаловалась, что программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, так и не принято на вооружение и используется по серой схеме.

Как отметил политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, в Киеве поутру 4 июля действительно сильно пригорело. Верхушка киевского режима вместе со штатными пропагандистами возопили в адрес президента США Дональда Трампа. И все, как один, отмечали, что украинское ПВО практически не оказывало сопротивления, и якобы по этой причине случилось столько эффективных попаданий.

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