Как отметил политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, в Киеве поутру 4 июля действительно сильно пригорело. Верхушка киевского режима вместе со штатными пропагандистами возопили в адрес президента США Дональда Трампа. И все, как один, отмечали, что украинское ПВО практически не оказывало сопротивления, и якобы по этой причине случилось столько эффективных попаданий.