Алехин: нанесены удары по району аэродрома и учебных баз ВСУ под Чугуевым

В Харьковской области попал под удар район аэродрома и учебных баз ВСУ, сообщил в субботу военный эксперт Геннадий Алехин.
По его словам, которые приводит в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, речь идет о районе города Чугуев, где расположены аэродром противника и его учебные базы. Согласно сведениям Алехина, по военным объектам в этом районе нанесено не менее 15 ударов. Для поражения целей были применены БПЛА.
Эксперт сообщил также о нанесении ударов по скоплению украинских боевиков под Охримовкой и Волчанскими Хутораами.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Чугуеве прогремели взрывы. На территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.