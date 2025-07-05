Володин похвалил Краснодар за борьбу с иностранными вывесками и рекламой

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин высоко оценил работу Краснодара в борьбе с иностранными вывесками и рекламой. По его словам, город активно внедряет новый федеральный закон, направленный на защиту русского языка, который, по его мнению, играет важную роль в сохранении национальной идентичности.
Володин призвал владельцев бизнеса незамедлительно заменить иностранные вывески и пересмотреть рекламные стратегии, как это уже сделано в Краснодаре, Ярославле и Магнитогорске. Он уверен, что такой подход помогает укрепить национальную идентичность и демонстрирует уважение к русскому языку и культуре со стороны предпринимателей.
«Все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и культуру», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Парламентарий добавил, что каждый гражданин, прогуливаясь по улицам российских городов, должен ощущать себя в России.