Самара будет сотрудничать с Абхазией

«Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами Самара и Гудаута — это важное стратегическое решение лидеров наших государств. Сегодня — уже официально — мы становимся не просто добрыми друзьями, но и важными экономическими партнерами. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой в плодотворной совместной работе по самым разным направлениям. Пусть дружба крепнет не только между нашими странами, но и между нашими городами!» — сказал глава города Самара Иван Носков.