Гладков уточнил число пострадавших при атаке дрона 4 июля на предприятие в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаке украинского БПЛА 4 июля на гражданское предприятие в Шебекино.
Согласно уточненной информации, ранены три человека. Глава региона подчеркнул, что двое пострадавших при пожаре являются сотрудниками МЧС. Еще один мужчина (сотрудник водоканала), как отметил Гладков в телеграм-канале, позже самостоятельно обратился за медпомощью.
Все трое находятся на лечении в больницах. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое. «У двоих — средняя степень тяжести», — написал губернатор в субботу. Ранее он сообщал о двух пострадавших.
Возгорание на предприятии, возникшее при атаке дрона, полностью ликвидировано.
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