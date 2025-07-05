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Гладков уточнил число пострадавших при атаке дрона 4 июля на предприятие в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаке украинского БПЛА 4 июля на гражданское предприятие в Шебекино.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаке украинского БПЛА 4 июля на гражданское предприятие в Шебекино.

Согласно уточненной информации, ранены три человека. Глава региона подчеркнул, что двое пострадавших при пожаре являются сотрудниками МЧС. Еще один мужчина (сотрудник водоканала), как отметил Гладков в телеграм-канале, позже самостоятельно обратился за медпомощью.

Все трое находятся на лечении в больницах. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое. «У двоих — средняя степень тяжести», — написал губернатор в субботу. Ранее он сообщал о двух пострадавших.

Возгорание на предприятии, возникшее при атаке дрона, полностью ликвидировано.

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