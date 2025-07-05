Узбекистан и Пакистан углубляют сотрудничество в оборонной промышленности

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют совместные проекты в области разработки современных технологических решений в сфере оборонной промышленности. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром оборонной промышленности Пакистана Хаятом Харраджем, сообщает информагентство «Дунё».
Участники встречи обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области обороны и оборонной промышленности, а также конкретные направления сотрудничества.
«С удовлетворением отмечалось динамичное развитие сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе в сфере оборонной промышленности, и особое внимание, уделяемое развитию двусторонних отношений на уровне глав государств», — отметили в агентстве.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политического, торгово-экономического, научно-технического и, особенно, оборонного сотрудничества между двумя странами «на основе общности истории и культуры, с учетом международных и региональных процессов».
Министр оборонной промышленности Пакистана высоко оценил сотрудничество в военно-технической сфере в последние годы и отметил, что создана эффективная платформа для разработки практических решений и реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности.
«С учетом меняющегося характера современных военно-политических процессов были рассмотрены предложения по реализации совместных проектов в области разработки современных технологических решений, эффективному использованию возможностей научно-технологических парков сторон», — говорится в сообщении.
В заключение достигнута договоренность об организации взаимных визитов делегаций различного уровня для детального обсуждения вопросов сотрудничества.