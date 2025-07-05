Хинштейн выдвинет в сенаторы от Курской области олимпийскую чемпионку

Кондратьеву 53 года, он уроженец Тамбовской области. Участник обеих чеченских кампаний, а также миротворческой операции на территории Косово. В 2010 году он стал главой Тамбова, а с 2015 по 2020 год представлял весь регион в Совете Федерации. В 2022 году в качестве добровольца отправился на Украину для участия в боевых действиях. Позже поступил на специальную образовательную программу «Время героев» и в сентябре 2024 года стал сенатором от Курской области. Алексей Смирнов говорил, что его представитель в верхней палате парламента активно помогал при формировании отряда «Барс-Курск».