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На Урале чиновникам приходят фейковые письма от иностранных спецслужб

Силовики предупредили о фейковых письмах.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в начале июля в адрес должностных лиц приходят электронные письма якобы от ФСБ с недостоверной информацией. Об этом информирует телеграмм-канал «Антитеррор Урал».

Письма направлены, в том числе, на сбор сведений, охраняемых законом. Сообщения приходят с подменной почты, либо с подменного адреса телефона от иностранных спецслужб.

— Главная цель злоумышленников — сбор любой информации, которая поможет нанести ущерб безопасности страны или совершить преступление террористической направленности, — отмечают силовики.

УФСБ РФ по региону просит уральцев быть бдительными и перепроверять любую полученную информацию на достоверность.