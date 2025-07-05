На Урале чиновникам приходят фейковые письма от иностранных спецслужб

В Свердловской области в начале июля в адрес должностных лиц приходят электронные письма якобы от ФСБ с недостоверной информацией. Об этом информирует телеграмм-канал «Антитеррор Урал».
Письма направлены, в том числе, на сбор сведений, охраняемых законом. Сообщения приходят с подменной почты, либо с подменного адреса телефона от иностранных спецслужб.
— Главная цель злоумышленников — сбор любой информации, которая поможет нанести ущерб безопасности страны или совершить преступление террористической направленности, — отмечают силовики.
УФСБ РФ по региону просит уральцев быть бдительными и перепроверять любую полученную информацию на достоверность.