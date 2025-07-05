Лукашенко сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран

Также Лукашенко сказал о приоритетном сотрудничестве и взаимопомощи в прочных отношениях между Беларусью и Венесуэлой, что высоко ценит Минск. Он выразил убежденность, что и далее будут прикладываться обеими сторонами усилия, чтобы укреплять посредством успешной реализации совместных проектов.