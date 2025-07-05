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Лукашенко сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран

Лукашенко напомнил президенту Венесуэлы, сказав о своем вечном друге Уго Чавесе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщила пресс-служба президента.

Так, 5 июля от имени белорусского лидера главе Венесуэлы были направлены поздравления с национальным праздником — Днем Независимости.

В тексте поздравления глава Беларуси напомнил, что братский венесуэльский народ хорошо знает цену свободы. И напомнил о помехах со стороны недружественных государств.

— Не первое десятилетие Венесуэла уверенно двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства, несмотря на многочисленные вызовы и преграды со стороны недружественных стран, — сказал он.

При этом Лукашенко сказал об итогах недавних парламентских и региональных выборов в Венесуэле.

— Венесуэльцы вновь подтвердили свою приверженность к заложенному моим вечным другом Команданте Уго Чавесом курсу развития, которым сегодня последовательно движется государство под Вашим, уважаемый Николас, мудрым руководством, — подчеркнул глава Беларуси.

Также Лукашенко сказал о приоритетном сотрудничестве и взаимопомощи в прочных отношениях между Беларусью и Венесуэлой, что высоко ценит Минск. Он выразил убежденность, что и далее будут прикладываться обеими сторонами усилия, чтобы укреплять посредством успешной реализации совместных проектов.

Накануне Лукашенко обратился к Трампу, призвав изменить отношения между США и Беларусью.

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