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Глава Самары посетил квартиру ветерана труда

В Самаре ветеран труда пожаловалась на протекающую крышу.

Источник: администрация Самары

Глава Самары Иван Носков в рамках рабочей поездки посетил квартиру ветерана труда Марии Гырдымовой. Женщина пожаловалась на протекающую кровлю в доме на ул. Ветлянской, сообщают в городской администрации.

— Государственная жилищная инспекция провела обследование над квартирой Марии Михайловны и подтвердила необходимость ремонта. В ближайшее время управляющая компания выполнит работы, — отметил глава города.

Также совместно с инспекцией провели обследование внутридомовых коммуникаций. По итогам осмотра выявили необходимость ремонта на трубопроводе ГВС и восстановления примыкания вентиляционного канала в доме.