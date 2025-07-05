Глава Самары посетил квартиру ветерана труда

Глава Самары Иван Носков в рамках рабочей поездки посетил квартиру ветерана труда Марии Гырдымовой. Женщина пожаловалась на протекающую кровлю в доме на ул. Ветлянской, сообщают в городской администрации.
— Государственная жилищная инспекция провела обследование над квартирой Марии Михайловны и подтвердила необходимость ремонта. В ближайшее время управляющая компания выполнит работы, — отметил глава города.
Также совместно с инспекцией провели обследование внутридомовых коммуникаций. По итогам осмотра выявили необходимость ремонта на трубопроводе ГВС и восстановления примыкания вентиляционного канала в доме.