Запрет на въезд в Молдову за сутки получили более 30 иностранцев

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. За минувшие сутки в разрешении на пересечение государственной границы при въезде в Республику Молдова было отказано 32 иностранным гражданам, информирует Погранполиция республики.
Кроме того, за указанный период было зафиксировано шесть попыток незаконного пересечения погранпунктов, один случай использование поддельного документа и 16 случаев нарушение режима госграницы, режима пограничной зоны, режима пунктов пропуска через границу и правил ее пересечения. Кроме того, выявлено 11 случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова.
За сутки пункты пропуска через государственную границу пересекли 76 018 человек.
Самыми посещаемыми пунктами пропуска остаются Кишиневский международный аэропорт (21 797 пересечений за 24 часа), КПП «Леушены» (10 245 пересечений),
КПП’Скулены«(7 634), совместный с Украиной КПП “Паланка” (5 343), человека, КПП “Атаки” (4 757).