Запрет на въезд в Молдову за сутки получили более 30 иностранцев

Кроме того, за указанный период было зафиксировано шесть попыток незаконного пересечения погранпунктов, один случай использование поддельного документа и 16 случаев нарушение режима госграницы, режима пограничной зоны, режима пунктов пропуска через границу и правил ее пересечения. Кроме того, выявлено 11 случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова.