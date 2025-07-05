Молдавским политикам надо забыть понятие «европейская интеграция»: Есть вероятность втягивания страны в войну

"Вчерашний так называемый саммит ЕС в Кишиневе наглядно показал — нет никакой европейской интеграции. Для Республики Молдова уж точно (на самом деле больше вообще ни для кого). А что есть? — спрашивает в соцсетях политолог Виктор Жосу.
А есть политика Брюсселя по втягиванию Молдовы в будущую войну с Россией, прикрываемая словами про «укрепление безопасности». Даже НАТО — после того, как администрация Трампа продемонстрировала, что для США Европа больше неинтересна (гуд бай трансатлантическое партнерство!) — перестало быть в этом отношении главным фактором, место НАТО теперь занял ЕС.
Кстати, в России это очень хорошо понимают, для Кремля теперь ЕС враг N 1.
Молдавскому политическому классу пора сменить риторику. Забыть понятие «европейская интеграция», прекратить бессмысленное жонглирование словами про «неправильную» и «правильную» евроинтеграцию, забыть всё, что ранее с этим было связано. Эту страницу перевернул сам ЕС, finita la comedia.
Сейчас вся политика по расширению ЕС будет связана с втягиванием в будущую войну объединенной Европы с Россией. Один Бог знает, случится ли такая война на самом деле, но затаскивать в нее за уши молдаван (и румын, и всех остальных) будут. Поэтому всю политическую риторику (если ещё не надоело обманывать самих себя и население) пора сменить на правильное и неправильное втягивание в войну с Россией.
Вот есть втягивание в войну а-ля Санду-PAS, а вот есть альтернативное втягивание. Выбирайте, молдаване.
Нынешняя власть к смене такой риторике готова. Прошлогодняя кампания по выборам президента показала, что фактор войны режим Санду-PAS использует вполне политтехнологично, страхом «прихода танков Путина, если победит Стояногло» в молдавских селах между двумя турами ситуацию сумели изменить серьезным образом (и всё равно Санду в Молдове проиграла).
Готова ли оппозиция к ответственному и честному разговору с населением о втягивании Молдовы в войну? До сих пор она демонстрировала, что нет. И понятно почему, потому что одних слов про это мало. Надо ещё и открыто выступить против этого втягивания. То есть открыто выступить против ЕС.
Вчерашний евросаммит в Кишиневе приблизил момент истины.
Слово за вами, господа оппозиционеры".
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