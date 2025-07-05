Сейчас вся политика по расширению ЕС будет связана с втягиванием в будущую войну объединенной Европы с Россией. Один Бог знает, случится ли такая война на самом деле, но затаскивать в нее за уши молдаван (и румын, и всех остальных) будут. Поэтому всю политическую риторику (если ещё не надоело обманывать самих себя и население) пора сменить на правильное и неправильное втягивание в войну с Россией.