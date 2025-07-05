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В Самарской области провели градостроительный совет

Губернатор Самарской области провел первый градостроительный совет.

Источник: администрация Самары

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел первый градостроительный совет 4 июля. В регионе вступило в силу постановление, утверждающее особенности проектов КРТ, сообщили в городской администрации.

В рамках постановления в губернии ключевые решения будут согласовывать с профильными ведомствами до проведения конкурса. Кроме того, в регионе планируют создать архитектурно-градостроительную концепцию мастер-плана.

— Это документ, в котором прописаны все аспекты проекта: от инфраструктуры до транспортной доступности, — рассказал губернатор.

В рамках встречи ответственность за реализацию проектов возложили на министерство градостроительной политики.