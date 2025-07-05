В Самарской области провели градостроительный совет

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел первый градостроительный совет 4 июля. В регионе вступило в силу постановление, утверждающее особенности проектов КРТ, сообщили в городской администрации.
В рамках постановления в губернии ключевые решения будут согласовывать с профильными ведомствами до проведения конкурса. Кроме того, в регионе планируют создать архитектурно-градостроительную концепцию мастер-плана.
— Это документ, в котором прописаны все аспекты проекта: от инфраструктуры до транспортной доступности, — рассказал губернатор.
В рамках встречи ответственность за реализацию проектов возложили на министерство градостроительной политики.