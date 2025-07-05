Челябинские автобусы и трамваи проверил заместитель министра транспорта региона

— Первое, что бросилось в глаза — сильные загрязнения пола: в проходе, у сидений, в труднодоступных местах у дверей и поручней. И в трамваях и автобусах. Да, было много дождей, однако в половине случаев пол не мыли по несколько дней. Это не порядок. Директорам поручено взять проблему на личный контроль, принять управленческие решения, наладить мойку, — написал Александр Егоров в своём Telegram-канале.