Челябинские автобусы и трамваи проверил заместитель министра транспорта региона

— Первое, что бросилось в глаза — сильные загрязнения пола: в проходе, у сидений, в труднодоступных местах у дверей и поручней. И в трамваях и автобусах. Да, было много дождей, однако в половине случаев пол не мыли по несколько дней. Это не порядок. Директорам поручено взять проблему на личный контроль, принять управленческие решения, наладить мойку, — написал Александр Егоров в своём Telegram-канале.
В ходе рейда замминистра также проверил работу кондиционеров в общественном транспорте, которая вызывает массу нареканий со стороны пассажиров.
— По трамваям работоспособность 90%, несколько десятков кондиционеров в ремонте. Остаются считанные бегущие строки, где не выводится температура, — рассказал он. — По автобусам хуже. Кондиционеры работали лишь в 70% проверенных машин. Внутренняя и внешняя температура до сих пор много где не выводится на табло. Специалистами ведëтся калибровка и при необходимости перестановка датчиков. Докупаются защëлки на форточки, которые местами слетели.
Вдобавок ко всему Александр Егоров остался недоволен размещением в салонах трамваев и автобусов грязных тряпок, вëдер и веников.
— Данный вопрос поднимается время от времени, но производители техники до сих пор не смогли предложить достойное решение, — прокомментировал замминистра. — Придëтся решать на уровне эксплуатации. Пассажиры не должны ехать в салоне с кучей инвентаря, «наслаждаясь» запахом грязной тряпки или пачкая одежду о вëдра.
По словам чиновника, имеется несколько вариантов решения проблемы. Среди них обустройство закрывающихся ящиков под инвентарь на конечных остановках, использование складных вëдер и размещение их под сиденьем водителя, а также закрепление швабр в подкапотном пространстве.
Напомним, в конце мая в Челябинске двое пассажиров автобуса № 51 получили ожоги из-за неисправной системы кондиционирования. Их ошпарило кипятком. Следователи возбудили уголовное дело.