Радий Хабиров рассказал о преображении стадиона в Мелеузе

Стадион открыли 9 сентября 1967 года. Это было первое в городе спортивное сооружение с полем для игры в футбол, которое вмещало более 10 тысяч болельщиков. С момента, когда на стадионе была оборудована уникальная гаревая дорожка, мелеузовцы впервые увидели состязания мотогонщиков, т. е. спидвей. В 1968—1978 гг. мелеузовская команда участвовала в чемпионатах СССР по мотогонкам. Именно на этом стадионе, единственный раз в истории Башкортостана, в феврале 1986 года зажигался огонь шестой Зимней Спартакиады народов СССР по бобслею.
Помимо многочисленных спортивных соревнований по лёгкой атлетике, мотоспорту, футболу и стрельбе из лука, ежегодно 19 мая в честь Дня пионерии здесь проводились торжества для всех школьников города. На стадионе организовывали парад пионеров, а затем проходили различные спортивные состязания. В зимние месяцы стадион превращался в каток место и встреч молодёжи.
В 90-е стадион оставался без ремонта. В 2005 году закрыт на реконструкцию. В феврале 2024 года Радий Хабиров дал поручение закончить реконструкцию стадиона. Из бюджета было выделено 54,5 млн рублей.
В 2024 году полностью сделали отопление, электричество, пожарную сигнализацию, повреждённую плитку заменили. В этом году заменили основание и настил футбольного и освещение на матче.
В июле стадион «Спартак» вновь распахнул свои двери для любителей спорта. В просторном здании расположены раздевалки, душевые, тренерские — все для удобства спортсменов. На территории стадиона имеются футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, трибуны на 500 посадочных мест, в ближайшее время планируется установить еще трибуны на 750 посадочных мест.
«Мы много сил, энергии тратим, на то, что “лечим болячки”. Семь лет назад начали его реконструкцию. Три раза неудачные, бестолковые подрядчики были. Много бюрократической работы. У нас еще два бассейна таких, за которые, я считаю, что нам стыдно должно быть немножко, в Федоровском и Куюргазинском районах. Но мы их тоже сдадим этим летом. В целом, мы научились быстро строить. Мы сегодня для Мелеуза приняли решение — будем крытый каток тоже строить», — сказал Радий Хабиров во время общения с корреспондентом «Башинформа».
Глава республики и дал свою оценку развитию Мелеуза.
«Город чистый, убранный. По федеральной программе комфортной городской среды, по другим программам активно участвуют. Появились новые точки для прогулок жителей. Экономика хорошо работает, город становится дружелюбнее для людей», — отметил Радий Хабиров.