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Словакия снова заблокировала 18 пакет санкций ЕС против России

Словакия в пятницу на уровне послов вновь заблокировала новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает местное агентство TASR со ссылкой на МИД Словакии.

Источник: ТАСС

«Словакия готова продолжить конструктивное общение с Еврокомиссией (ЕК), а также… продолжить поиск возможных решений в совместном диалоге на благо граждан и бизнеса», — заявили в министерстве. Правительство Словакии неоднократно говорило, что не поддержит пакет санкций, если не получит от ЕК достаточных гарантий по поставкам энергоресурсов.

ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций на саммите в Брюсселе 26 июня. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето. По его мнению, предложенные меры могут привести к перебоям в поставках газа и росту цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом».

Страна оценивала возможные убытки в €20 млрд. В начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что переговоры со Словакией о 18-м пакете санкций против России находятся в решающей фазе обсуждений.

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