Словакия снова заблокировала 18 пакет санкций ЕС против России

«Словакия готова продолжить конструктивное общение с Еврокомиссией (ЕК), а также… продолжить поиск возможных решений в совместном диалоге на благо граждан и бизнеса», — заявили в министерстве. Правительство Словакии неоднократно говорило, что не поддержит пакет санкций, если не получит от ЕК достаточных гарантий по поставкам энергоресурсов.